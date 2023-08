Samsung | con SmartThings case sempre più connesse e sostenibili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Una casa più connessa, è anche una casa più sostenibile. E' questo il messaggio cheElectronics rilancia in occasione di IFA 2023, la più importante fiera europea dedicata all'elettronica di consuma, che si apre domani a Berlino. In un'anteprima riservata alla stampa cui Italpress ha partecipato, l'azienda coreana ha infatti presentato alcune interessanti novità legate al suo ecosistema. Oggi sono 285 milioni gli utenti già in grado di gestire attraverso i vari devicesun numero crescente di funzioni legate alla vita domestica di tutti giorni. Smartphone, pc e televisioni in primis, ma anche lavatrici, frigoriferi, forni e condizionatori. Che non devono per forza essere, attraverso l'App infatti sono accessibili anche i devices di tutti i produttori ...