Saman | Nordio | “L’estradizione del padre è un grande risultato” Finalmente potrà essere fatta giustizia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023) Omicidio, nonostante l’assenza di accordi bilaterali di estradizione tra Italia e Pakistan, il governo italiano ha raggiunto il traguardo a lungo cercato: Shabbar Abbas, ildella giovane uccisa fra il 30 aprile e il 1°maggio 2021 a Novellara, e poi sepolta in una buca profonda due metri in un casolare abbandonato a poca distanza dalla casa in cui viveva con i genitori e il fratello, risponderà allaitaliana delle accuse che lo vedono imputato per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento di cadavere della figlia. Omicidio: «di Shabbar Abbas è un» Un funzionario del ministero degli Interni pachistano lo ha confermato all’Ansa: «Un aereo speciale delle forze aeree italiane è atterrato a ...