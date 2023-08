Saman Abbas | estradato dal Pakistan il padre accusato dell’omicidio | sarà a Roma domattina – Il video

(Di giovedì 31 agosto 2023) A quasi due anni e mezzo dalla morte della giovane, ildella ragazza uccisa a Novellara (Reggio Emilia) torna in Italia: dopo il via libera delalla sua estradizione, l’aereo con a bordo Shabbarè decollato da Islamabad. A prenderlo in consegna all’aeroporto della capitalea è stato il personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia. L’arrivo del volo che porteràin Italia è previste per le prime ore di, 1° settembre, all’aeroporto diCiampino. Espletate le formalità burocratiche, di qui l’uomopreso in consegna dalla Polizia penitenziaria e ...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Con l’estradizione del padre di Saman Abbas, si compie una parte della dolorosa storia di quell’orrendo femminicidio. Ci sarà ora un processo e eventualmente una condanna.Shabbar Abbas, accusato dell'assassinio della figlia, arriverà a Ciampino e sarà poi tradotto presso un carcere emiliano a disposizione dell'autorità giudiziaria ...