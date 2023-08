Salvini | “Servono stadi moderni e sicuri Milan e Inter lontano da Milano? Sarebbe un colpo durissimo”

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Matteoin una lettera inviata a ‘La Provincia di Lecco’ sottolinea la necessità di favorire la realizzazione di nuovi. E rivela di aver incontrato recentemente i dirigenti della Roma, società che da tempo ha avviato l’iter per la costruzione di un nuovo impianto. Il Vicepremier e Ministro celebra l’ufficialità del Lecco in Serie B nonostante alcuni problemi burocratici (anche legati alloo) che avevano messo in discussione il risultato ottenuto sul campo dalla squadra bluceleste. “La vicenda, che ho seguito tenendomi informato anche su alcuni aspetti giuridici con una persona seria come il Presidente della Serie B Mauro Balata, mi permette di ribadire la piena disponibilità del Ministero che ho l’onore di guidare per facilitare la realizzazione di ...