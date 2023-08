Salmo su Instagram | “Le persone godono del disagio dell’artista”

Leggi su atomheartmagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023)pubblica due storiein cui affronta il tema del rapporto tra artista, pubblico e media nell’era di Internet e dei social. Menziona anche il caso di Morgan.su: “A nessuno frega un cazzo della musica” “Ogni tanto viene fuori un gossip da concerto, “X ha preso una bottiglia in testa”, “Y piscia sulle casse”, “Morgan insulta il pubblico”, “Gigi cade dal palco”, eccetera. Siamo tutti maledettamente distratti da ciò che dovrebbe interessarci veramente: LA MUSICA. A nessuno frega un cazzo della musica (a meno che non sia un dissing). Volete solo essere intrattenuti in questo spettacolo fatto di gossip, clickbait, pagine meme, opinionie odiatori seriali“. “Leordinarie – prosegue– credono che gli artisti siano ...