Salerno | ruba uno zaino in centro | arrestato in stazione

(Di giovedì 31 agosto 2023) Un nuovo furto, un nuovo scippo. È subito scattato l’arresto per H.M. in Piazza Vittorio Veneto. Quest’ultimo aveva deto, in, nei pressi delladi, la notte del 30 Agosto, un turista irlandese del suo. Tanto è bastato alla Sezione Volanti della Polizia di Stato diper arrestarlo in flagranza di reato. L’arresto si è concretizzato a causa del reato di furto con strappo ai danni di un cittadino estero. L’uomo, di origine straniera, è stato subito tratto in arresto. A seguito di una breve colluttazione con la vittima, infatti, l’uomo gli avrebbe strappato la catenina d’oro che portava al collo, sancendo così ufficialmente il furto. Segui ZON.IT su Google News.

. Alla prima in casa finisce con un pareggio tutto sommato giusto, e che lascia intravedere ... 2' - Udinese pericolosa: Thauvinpalla a Bohinen, entra in area e calcia in diagonale: Ochoa ...... allo Stadio 'Arechi' di, andrà in scena Salernitana - Udinese, primo posticipo della ... 45' Udinese - Thauvinpalla ai confini dell'area di rigore della Salernitana, entra nei 16 metri e ...Furto con scasso giorni fa, a Sarno. Intorno alle 14.00, dei banditi hanno distrutto una vetrina ad un'attività commerciale in via prolungamento Matteotti. Ad agire probabilmente una sola persona, a ...

Salerno. Ruba zaino ad un turista: arrestato Voce di Strada

Stampa La notte del 30 agosto, in piazza Vittorio Veneto, nei pressi della stazione ferroviaria, a Salerno, la sezione volanti della polizia ha arrestato in flagranza di reato H.M., per il reato di fu ...Aveva strappato la collanina dal collo della sua vittima a seguito di una breve colluttazione. È accaduto sabato notte nei pressi di piazza della Concordia.