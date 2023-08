Salento | cadavere in un casolare | è del 42enne di Carmiano Riconosciuto da un tatuaggio

(Di giovedì 31 agosto 2023)nelle campagne salentine: macabro ritrovamento questa mattina nella zona trae Novoli dove il corpo di un uomo di circa 40 anni ormai esanime è stato rinvenuto all’interno di un. Si tratta di Emanuele Rizzo, ildiscomparso da più di una settimana: il riconoscimento è avvenuto da parte dei familiari che hanno allertati dalle forze dell’ordine hanno raggiunto il “Fazzi” dove la salma era stata trasportata. Sul posto il personale dei carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, oltre al magistrato di turno che ha disposto l’autopsia per stabilire le cause del decesso. (leccesette.it) L'articoloin un, è deldi

nelle campagne salentine: macabro ritrovamento questa mattina nella zona tra Carmiano e Novoli dove il corpo di un uomo di circa 40 anni ormai esanime è stato rinvenuto all'interno di un ...Mistero nel, il post del sindaco che conferma le paure A confermare l'ipotesi che si tratti deldel 42enne scomparso da più di una settimana e ad infittire il mistero nel, ci ...Sulnon ci sarebbero segni di violenza. .

Ritrovato cadavere uomo in casolare abbandonato in Salento Agenzia ANSA

Cadavere in casolare Salento, è il 42enne scomparso giorni fa. L'uomo della provincia di Lecce è stato identificato ...Gli alberi non votano. E sarà forse per questo che alla politica sembra non interessare la ricostruzione del paesaggio del Salento. Il mondo delle imprese, i cittadini, i sindaci - ...