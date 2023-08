Due 'sono stati uccisi e altri cinque sono stati catturati durante un'incursione nella regione di confine di Bryansk, in Russia, ha detto il suo governatore. Alexander Bogomaz ha detto ...La notizia l'ha data qualche giorno fa il Washington Post: una rete di improvvisati, reclutati tra richiedenti asiloin Polonia, è stata scoperta da Varsavia nei mesi scorsi. Gli ...Ieri Varsavia, dopo l'arresto deidella rete ferroviaria, ha confermato di aver ... La procura ha confermato che ben 12 di loro sono cittadinireclutati dal Gru, alcuni hanno lo ...

Sabotatori ucraini uccisi e catturati in Russia mentre tentavano di infiltrarsi Globalist.it

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan incontrerà il presidente russo Vladimir Putin il prossimo 4 settembre a Sochi, in Russia.Il Cremlino ha rivendicato la distruzione di 2 battaglioni nemici a Kupiansk. Fsb: fermati sabotatori ucraini in Russia. Bloomberg: “Kiev utilizza i razzi Vampire per eliminare i UAV in arrivo” ...