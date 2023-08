Rush fa il nome | «Per la Champions dico ancora Manchester City»

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ex attaccante gallese Ianfa il suo pronostico sulla nuova edizione dellaLeague: le dichiarazioni Ianha così parlato alla Gazzetta dello Sport della prossima edizione dellaLeague. LE PAROLE – «, saràfavorito. Sono i campioni in carica, si sono rinforzati e sono decisamente i più forti. Di tutti, non solo delle squadre inglesi».

