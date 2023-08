Rugby | Italia in raduno | comincia l’avventura al Mondiale di Francia

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma – Via aldell’delMaschile aldi2023. LaWorld Cup è un’affascinante appuntamento a cui gli Azzurri puntano con grande determinazione. La Nazionalena è ina Roma da oggi, presso l’NH Collection Vittorio Veneto. Nella giornata di domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione della squadra. La location è importante: si svolgerà a Palazzo Chigi alle 12. Nel pomeriggio poi e il 2 settembre ci saranno due allenamenti in palestra e in campo al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. La partenza per laci sarà il 3 settembre e l’si stabilizzerà a Bourgoin-Jallieu, il suo quartier generale durante il ...