Rondò dell’autostrada | i lavori partono la prossima settimana

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Bergamo., ila: si completa il cerchio dei cantieri previsti per la città di Bergamo con l’inizio dell’intervento previsto per la messa a terra della nuova rotatoria che verrà posizionata in via Autostrada. Dopo il via libera da parte di Società Autostrade, che di quel tratto di strada è proprietaria, riguardante la firma messa nero su bianco per l’ok definitivo a procedere, è tempo di partire. Ad assicurarlo è Marco Brembilla, assessore aiPubblici del Comune di Bergamo che precisa: “Inizieremo lacon la demolizione del muro del Punto Blu – spiega -; questo sarà possibile grazie ad un accordo bonario che abbiamo sancito proprio con la società per poterne ...