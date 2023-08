Roma | Totti | “Lukaku grande acquisto | altro top player con Dybala Juventus favorita per lo scudetto”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “è un, ha un potenziale enorme ed è un giocatore che fa la differenza. Consono due top, spero che possano trovare subito una buona sintonia, ma un giocatore non può fare una squadra. Per centrare gli obiettivi serve un organico completo”. Sono queste le parole di Francesco, ex capitano della, a Radio Tv Serie A con Rds sull’arrivo dinella capitale. Poi sull’accoglienza riservata dai tifosi giallorossi all’attaccante belga: “Quando c’è una cosa un po’ piùla facciamo diventare grandissima. La passione che ci mettono i tifosi dellaè difficile trovarla nel mondo. E’ la loro dimostrazione d’affetto e spero che tutti i giocatori ridiano questo affetto ...

- Da Abu Dhabi, in quanto testimonial della Serie A, Francescoha parlato in una lunga intervista alla radio ufficiale del campionato italiano: " Il sogno è quello iniziare di tutti i ...Sul testo di Ligabue e la frase: "ovunque alle pareti e maglie della" commenta: "Lo ringrazio". Su Mazzone: "Mi è dispiaciuto non poterlo salutare, ero dall'altra parte del mondo. Per me ...Perché c'è una Frosinone "Allanon aveva possibilità di esprimersi. Il Frosinone me lo ha chiesto e io da genitore gli ho detto di godersi il momento. Se non andrà bene cambierà lavoro. ...

Totti: "Parlare della Roma mi logora. Lukaku il top con Dybala. Vi dico chi vince lo scudetto" Corriere dello Sport

" Lui è il numero uno in questo. Come allenatore, gestore, comunicatore. Averlo in un club è la cosa ideale, anche perché ovunque è andato ha vinto, quindi chapeau. È l'arma in più di questa Roma. Va ...Alla nuova emittente radiofonica targata Lega Serie A, è intervenuto Francesco Totti da Abu Dhabi come testimonial del campionato italiano. Ecco le sue parole. Sull'arrivo di Lukaku "Questa è la belle ...