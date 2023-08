Roma | Mourinho sorride | Dybala torna in gruppo | c’è anche Lukaku

(Di giovedì 31 agosto 2023) José, allenatore della, puòre in vista della gara di domani sera contro il Milan allo stadio Olimpico José, allenatore della, puòre in vista della gara di domani sera contro il Milan allo stadio Olimpico. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Pauloè ufficialmenteto ad allenarsi con ile con luiRomelu. Entrambi i top player giallorossi saranno dunque a disposizione dell’allenatore portoghese per la sfida di campionato contro i rossoneri.

Vigilia di campionato per lache domani affronterà il Milan primo in classifica alle ore 20.45. Aumenta l'ottimismo per ... Due armi importanti perche può schierarli a gara in corso. Nell'..., 31 ago. Dopo le due vittorie nelle prime due giornate di campionato, il Milan affronta la nuovadie Lukaku in un Olimpico sold out nel big match della terza giornata in programma domani alle 20:45. Vietato parlare di partita spartiacque: Se cominciamo cosi' andra' a finire che ...DYBALA C'E' - Sorride, infatti, Joséperché Dybala ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo e sarà dunque a disposizione dell'allenatore portoghese per la sfida contro i ...

Il centravanti belga ai canali ufficiali del club: "Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lo Special-One. Non vedo l'ora di vedere i tifosi allo stadio" ...Tutto pronto per il primo big match della terza giornata di Serie A. L'1 settembre allo stadio Olimpico scendono in campo Roma e Milan, con il fischio d'inizio che è previsto per ...