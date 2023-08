Roma | Lukaku sorprende Mourinho | può giocare già con il Milan

Basta chiudere gli occhi per immaginare ciò che accadrà a pochi minuti da- Milan: lo speaker dello stadio urlerà "Ro - me - lu" e 65 mila romanisti risponderanno tutti insieme "Lu - ka - ku!", ...Ora è arrivato, accolto come il salvatore della patria. Ci vorrà ben altro per risollevare il morale del popolo romano. Peggio dellacomunque la Lazio che, dopo essere stata sconfitta a ...In attesa di Dybala (Mou non dovrebbe rischiarlo) e, pronti Belotti ed El Shaarawy. La ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondoe non perderti nessun aggiornamento sulla tua ...

Oltre al bonus in caso di vittoria dello Scudetto ce n’è uno anche per il piazzamento Champions La firma apposta ieri da Romelu Lukaku ha definitivamente chiuso il cerchio di una lunga e appassionante ...Ieri l'allenamento individuale: Romelu ha sorpreso José e i preparatori, sta bene e può dare un contributo contro i rossoneri ...