Roma | Dan Friedkin sbarca a Montecarlo per i sorteggi e rassicura i tifosi

Commenta per primo L'ufficialità è cosa nota. Il sito della Lega Serie A ha annunciato l'arrivo di Romelu Lukaku come nuovo giocatore della. Un affare voluto, desiderato e per il qualeFriedkin, insieme a Tiago Pinto, si è mosso in prima persona per portare a termine. La fumata bianca, arrivata nel corso della giornata di ieri, ......da parte die Ryan Friedkin e Tiago Pinto. Il cono consta di tre gusti: cioccolato bio Santo Domingo, lampone giallo di Zagarolo e visciola di cantiano. Sarà un gelato che i tifosi della, ......con i giallorossiIeri Romelu Lukaku è stato accolto dal grandissimo entusiasmo dei tifosi della. Circa cinque mila sostenitori giallorossi hanno aspettato l'aereo privato, pilotato da...

Roma, Lukaku arriva oggi alle 17 a Ciampino. E l'aereo lo guida Dan Friedkin Corriere Roma

Domenica scorsa, su sito Flightradar, i tifosi della Roma monitoravano un aereo della flotta dei Friedkin partito da Ginevra direzione Londra. Non c'era la certezza, ma solamente ...Già dalle prime ore del pomeriggio del 29 agosto, un centinaio di tifosi giallorossi è in attesa dell’atterraggio all’aeroporto di Ciampino del jet privato del presidente della Roma, Dan Friedkin, con ...