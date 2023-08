Roma | Bracciano | Manziana Indagine “Flax” dei Carabinieri Sei persone arrestate gravemente indiziate di detenzione e spaccio di droga ed estorsione

- Manziana, vasta operazione dei Carabinieri - Si comunica, nel rispetto del principio di non colpevolezza dell'indagato e al fine di tutelare il diritto di cronaca costituzionalmente ...del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di altrettanti soggetti residenti nell'area del Lago die a. Ai 5 arrestati sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in ...del Tribunale di Civitavecchia, nei confronti di altrettanti soggetti residenti nell'area del Lago die a. Ai 5 arrestati sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in ...

Roma-Bracciano-Manziana, vasta operazione dei Carabinieri BaraondaNews

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno arrestato 5 persone residenti nell’area del Lago di Bracciano e a Roma. Ai 5 arrestati sono contestati, a vario titolo, i reati di concorso in detenzio ...I Carabinieri della Compagnia di Bracciano, con il supporto nella fase operativa del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito 5 misure cautelari emesse dall’ufficio G.I.P. del Tribuna ...