Ritrovato cadavere uomo in casolare abbandonato in Salento

Sulnon ci sarebbero segni di violenza. . 31 agosto 2023Il corpo senza vita dell'uomo si trovava in un edificio abbandonato sulla Strada Provinciale Carmiano - ...... ha pubblicato un post informativo: 'Con enorme dispiacere, mi corre l'obbligo comunicare a tutta la cittadinanza che sulla strada provinciale Carmiano/Novoli è statoildi un uomo ...

Ritrovato il cadavere di un uomo in un casolare, potrebbe essere quello del 42enne scomparso Leccenews24

(ANSA) - NOVOLI, 31 AGO - Il cadavere di un uomo la cui identificazione è in fase di accertamento è stato trovato questa mattina in un ...C’è già un fermato per l’omicidio avvenuto nella notte a Napoli in piazza Municipio. Un sospettato si trova al momento in questura in via Medina ed è sotto interrogatorio… Leggi ...