Rissa in consiglio comunale | il sindaco Bandecchi è indagato

PERUGIA - Dopo il caos e la sfioratadi lunedì scorso incomunale a Terni, la procura della cittadina umbra ha avviato un'indagine per minaccia, oltraggio a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Indagato ...Dopo lasfiorata del 28 agosto scorso nelcomunale contro i consiglieri di minoranza di Fratelli d'Italia, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto oggi giovedì, 31 agosto nel ...Ha fatto scalpore, ha scandalizzato molti e non solo i benpensanti, laandata in scena nell'Aula delcomunale di Terni, la cifra di quello che è oggi la politica. Non bisogna essere dei 'bandecchiani' e neppure degli 'anti bandecchiani', per giudicare ...

Rissa sfiorata in Consiglio comunale a Terni, il sindaco si scaglia contro Fdi - Notizie

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla locale Procura nel fascicolo di inchiesta aperto dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in ...E' arrivato sul tavolo del procuratore del tribunale di Terni, Alberto Liguori e dell'aggiunto Mirko Stramaglia l'esposto presentato dai consiglieri di Fratelli d'Italia, ...