Rischiamo il blocco | allarme circolazione tra Frejus e Monte Bianco

... il Monte Bianco che rischia di chiudere per lavori, il San Gottardo in cui c'è stato un deragliamento, quiil. Ho chiesto la cortesia di rinviare i lavori sul Monte Bianco ". Non si ...Quaveramente il". Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della Mostra del Cinema di Venezia."Quindi l'obiettivo è riaprire il Frejus ...veramente il'. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Venezia. sat/gtr (fonte video Ministero ...

Salvini: tra Frejus, Monte Bianco e San Gottardo rischiamo il blocco ... Il Sole 24 ORE

Salvini chiederà il rinvio degli interventi sul traforo del Monte Bianco: "L'obiettivo è di riaprire il Frejus il prima possibile"