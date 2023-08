Ribaltone di fine estate | Giuliacci avvisa tutti sul meteo | “Ultimi giorni”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Che tempo farà a settembre? A rispondere alla “fatidica” domanda è il colonnello Mario, in un video apparso sul proprio canale Youtube: “Sta per terminare la fase fresca e temporalesca che ha caratterizzato il tempo sull'Italia negli. Poi seguirà un'incursione dell'anticiclone africano, ma allatornano le fresche e temporalesche correnti atlantiche. Ci sono quattro fasi. giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre sarà ancora fresco su quasi tutta l'Italia, con qualche temporale isolato e qua là. Tra il 2 e il 6 di settembre arriva la seconda fase, con l'Italia colpita dall'anticiclone nord-africano, che porta una nuova ondata di caldo sul centro-sud e bel tempo su tutta la Penisola. La terza fase si verificherà tra il 7 e l'11 di settembre, con un rinfresco al centro-nord e ancora caldo ...

Meteo, Giuliacci: "Ultimi giorni". Nuovo ribaltone di fine estate Il Tempo

