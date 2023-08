Repice | «Kvaratskhelia è un top player | Grealish e Antony in Italia non la prenderebbero mai»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 31 agosto 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco, radiocronista Rai: “Il Napoli lo scorso anno è arrivato ai quarti di finale e ripetersi è un traguardo assolutamente realistico. A questo Napoli, però, è impossibile precludere qualsiasi risultato. L’anno scorso ho raccontato la finale di Champions tra City e Inter e non mi sembra che gli azzurri siano così distanti da quel livello, anzi… Non bisogna dare limiti al Napoli, che è una squadra completa e piena di talento: non vedo perché addirittura non possa fare un passo in avanti. Garcia andrà a toccare poco quello che ha costruito Spalletti. Faccio sempre il paragone tra la Juve di Conte e quella di Allegri, che piano piano ha iniziato a mettere il suo. Auguro a Garcia lo stesso percorso, così da mettere la sua firma gradualmente in questo Napoli. Gli azzurri possono creare un ...