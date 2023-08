Relitto di età romana rinvenuto al largo di Pisciotta

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndi etàè statoaldi, lungo la costa cilentana, a circa 7 miglia dalla terraferma. La prima individuazione delrisale al 2021 nel corso delle ricognizioni subacquee effettuate dalla società Terna Rete Italia, sotto la direzione scientifica delle dott.sse Simona Di Gregorio e Maria Tommasa Granese per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, nell’ambito del progetto “Tyrrhenian Link”, il nuovo corridoio elettrico che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. Lo scorso mese di luglio, grazie al supporto dei Carabinieri Nucleo Subacquei di Napoli, sono state svolte ricognizioni più puntuali che hanno confermato che si tratta di una nave di età ...

