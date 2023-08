Regolamento Europei maschili volley 2023 | la formula e come funzionano

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ildeglidi, in programma da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre tra Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord ed Israele: eccofunziona e tutto quel che serve sapere. Grande attesa per la rassegna continentale, in cui gli azzurri di Fefé De Giorgi proveranno a difendere il titolo vinto nel 2021. Al via 24 squadre, suddivise in quattro gironi da sei ciascuno che si giocheranno con ladel round robin. Le prime quattro classificate di ciascuna pool accederanno agli ottavi di finale, che si svolgeranno secondo i seguenti accoppiamenti: A1-C4, A2-C3, A3-C2 e A4-C1 a Varna (Bulgaria), B1-D4, B2-D3, B3-D2 e B4-D1 a Bari (Italia). Le squadre vincitrici accederanno poi ai quarti di finale, che verranno disputati nelle stesse ...