Reddito di Cittadinanza | perché la ricarica non è arrivata se sono stato preso in carico dai Servizi Sociali?

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una parte dei percettori deldichestati presi indainon ha ricevuto l’accredito lo scorso 25 agosto. Ecco. Molti percettori del RdC non hanno ancora ricevuto lamensile relativa al mese di agosto, ma non si tratta di coloro che rientrano tra gli “occupabili”. Si tratta di tutti coloro chestati presi indagli uffici deidel Comune. Questa platea di beneficiari dovrebbe continuare a percepire l’accredito: è quanto previsto dal Decreto Lavoro del primo maggio.il pagamento non è arrivato il 25 agosto? Facciamo chiarezza.di ...

La presidente del Consiglio, nelle scorse ore, ha ricevuto minacce via social da chi le contesta la stretta suldi: a Caivano, quindi, l'allerta è massima. La prima tappa per la ...Cos'è il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) Con l'avvio dell'iter per l'eliminazione deldi, l'INPS ha reso note alcune misure alternative. Tra queste figura il Supporto ...... gli insulti ricevuti dalla premier non sono riferiti né alle polemiche sullo stupro (il dramma delle due cugine violentate dal branco è alla base della visita) né suldi, ma all'...

Il vice-ministro delle Infrastrutture ha segnalato un commento pubblicato da un utente che su Facebook ha rivolto minacce di morte a lui, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai rispettivi fam ...Arriva il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) con indennità da 350 euro: come fare domanda all'INPS dal 1° settembre 2023.