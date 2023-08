Red Valley Festival 2023 | il racconto di quattro giorni in musica con Lazza | Elodie | Guè | Pinguini Tattici Nucleari

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ildel Reddilive con big come, Black Eyed Peas, Guè, Emis Killa, Madame, Il Tre, Geolier, Gaia, Tananai, Sfera Ebbasta, Rose Villain, Angelina Mango, Articolo 31, Levante, Ernia, Mara Sattei Il Red, dopo le precedenti edizioni ad Arbatax, è stato ancora più grande nel suo secondo anno ad Olbia, in un appuntamentole del padrone di casa Salmo che ha richiamato numerosi appassionati dalla Sardegna e non solo, approfittando delle vacanze estive e in particolare del periodo attorno a Ferragosto. Red ...

... scossa dal collasso di SiliconBank, Signature Bank, First Republic e Credit Suisse. Gli ...- 30 - 08 - 23 15:56:13 (0461) 5 NNNNS crivo per far presente la pessima situazione di Olbia dove, finito il, ci pensano i locali a tenere svegli i residenti. La nostra città è probabilmente l'unico luogo in Italia dove è permesso fare musica sino alle due di notte secondo un'ordinanza comunale, l'...... prima all'imprenditore australiano Paul Stoddard poi allaBull, per diventare Toro Rosso e ... Sarebbe una brutta perdita per la città e la Motor, un'azienda che conta oltre 500 dipendenti ad ...

Red Valley Festival 2023: il racconto di quattro giorni in musica con ... Spettacolo.eu

Elodie non delude mai! Ecco gli scatti dell' outfit e il trucco che la cantante ha sfoggiato al festival Red Valley in Sardegna ...Vampire Survivors e Red Dead Redemption hanno posto fine al lungo dominio di Stardew Valley sulla classifica dei giochi Nintendo Switch più venduti su eShop.