REAL MADRID – Marca titola | “Miglior sorteggio possibile!”

Inseriti nella prima fascia a Monaco, gli azzurri pescano ilnel gruppo C. Prima volta da ex per Ancelotti (prossimo CT del Brasile), privo degli infortunati Courtois e Militao ma con un rinnovamento in corso e un Bellingham in più. C'è anche il ...Roma, 31 ago. Napoli, Lazio, Inter e Milan hanno conosciuto le loro avversarie in Champions League. Lurna del Grimaldi Forum di Montecarlo ha assegnato agli azzurri di Garcia il, a Sarri lAtletico dellex Simeone, a Inzaghi il Benfica e ai rossoneri di Pioli Psg e Borussia Dortmund. GRUPPO A: Bayern (GER), Man United (ING), Copenhagen (DAN), Galatasaray (TUR). ...Al momento nessun commento ufficiale della SSC Napoli sull'esito del sorteggio di Montecarlo che ha inserito il Napoli nel Girone C con, Braga e Union Berlino.

Il Napoli è stato inserito nel gruppo C di Champions League con Real Madrid, Braga e Union Berlino.Svelati i sorteggi di Champions League, il Napoli è finito nel girone C insieme a Real Madrid, Braga ed Union Berlino. Ecco tutti i dettagli sulla squadra tedesca ...