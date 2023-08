Rdc | Guerra Pd a Delmastro | ' metadone di Stato? 73mila disoccupati in più'

(Di giovedì 31 agosto 2023) Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Il sottosegretarioDelle Vedove esulta perché i dati diffusi dall'Istat dimostrerebbero che la fine del ‘di', cioè del reddito di cittadinanza, ha fatto aumentare ‘nel mese di luglio' di 37.000 le persone in cerca di lavoro". Lo dichiara in una nota Maria Cecilia, senatrice e responsabile Lavoro del Partito democratico. "Premesso che le tendenze del mercato del lavoro difficilmente si colgono guardando alle variazioni mensili, si abbia almeno la decenza di leggere bene i dati: a fronte dei nuovi 37.000(e quindi persone in cerca di lavoro) di, ci sono 73.000 occupati in meno e 14.000 inattivi in più. Non un bel mese insomma per il mercato del lavoro. Strani questi effetti del taglio del ...

