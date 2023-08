Sulla scia dell'incredibile feedback ottenuto dal5G alimentato da Snapdragon G3x Gen 1, i dispositivi basati su Snapdragon G3 consentono di vivere esperienze di gioco di altissimo livello ...è ufficialmente disponibile anche in Europa. Dopo la presentazione ufficiale per il mercato americano,si è confermata come una delle console più interessanti degli ultimi tempi, ...Inizia una nuova epoca di gaming mobile Con un tempismo curioso, per non dire sospetto, proprio oggiha annunciato la disponibilità europea di, un'avveniristica console portatile ...

Razer Edge: arriva in Italia la console portatile con Android Today.it

Dopo la presentazione dello scorso anno, arriva anche in Italia Razer Edge. Si tratta di una console portatile con a bordo il sistema operativo Android.Razer ha ancora una volta infiammato il mondo del gioco su mobile con le ultime novità della sua linea: l’ampia disponibilità di Kishi V2 Pro, l’arrivo di Razer Edge ...