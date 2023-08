(Di giovedì 31 agosto 2023) L’affronterà lanelladegli Europei 2023 di. L’appuntamento è per venerdì 1° settembre (ore 17.00), quando la nostra Nazionale scenderà in campo a Bruxelles (Belgio) per affrontare la temibilissima compagine anatolica. Le Campionesse d’Europa sono reduci da sette vittorie consecutive per 3-0, ma questa volta l’asticella si alzerà in maniera notevole: servirà una prestazione di assoluto spessore tecnico se si vorrà battere la formazione di coach Daniele Santarelli, fresca vincitrice della Nations League. In palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Serbia-Olanda.sarà trasmessa la partita?sarà visibile gratis e in chiaro su Rai 2: il network pubblico ha ...

Quindi passaggio sudalle 20.30 alle 21.00 e chiusura su2 dalle 21.00 alle 22.40, con le finali delle staffette 4x400. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay. Per gli abbonati a ...Il match, in programma alle 21.15, viene trasmesso in diretta tv in chiaro da2 e da. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Action. Chi vince, ai quarti di finale trova la Francia.Quindi passaggio sudalle 20.30 alle 21.00 e chiusura su2 dalle 21.00 alle 22.00, con le finali delle staffette 4x100. La diretta streaming è disponibile su RaiPlay. Per gli abbonati a ...

Rai 2 o RaiSport Dove vedere Italia-Turchia di volley femminile: orario e programma semifinale OA Sport

L’Italia di Fefè De Giorgi pronta a tornare in scena agli Europei. Dall’altra parte, a Perugia, ci sarà l’Estonia ...L'autunno sta arrivando e il maltempo offre un assist per restare a casa e godersi un film, una serie tv o un talk show davanti alla televisione. Per la giornata del 31 agosto i palinsesti ...