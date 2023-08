Ma la "" con la sua contagiosa "jeu de vivre " risulta una sorta di Nume tutelare di tutto il ... Oggi in concorso L'immensità di Emanuele Crialese con Penélope Cruz,Whale di Darren Aronofsky ...Più in generale, inBear il rapporto col passato contribuisce ampiamente alla definizione dei ... Ma tornando ai nostri: col fatto che di riffa o dinessuno verrà lasciato in panne, i ...Comincia, a poco meno di due mesi dal debutto, un viaggio alla scoperta di "inSky" , la nuova opera commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023 anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura , con musica di Lamberto Curtoni su libretto di ...

«Raffa in the sky», un mese di iniziative aspettando l'opera L'Eco di Bergamo

Marcello Cardona rompe il silenzio. L’ex Presidente della Reggina ha deciso di parlare. Aveva già fatto intendere che avrebbe detto la sua solo dopo l’ultimo grado di giudizio, ovvero il Consiglio di ...Si terrà nella giornata di domani, venerdì 1 settembre, l'incontro tra l'ex presidente amaranto Marcello Cardona e la stampa presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni. L'invito è stato inoltrato ...