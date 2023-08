“Raffa in the Sky” | tutte le iniziative in preparazione all’opera ispirata a Raffaella Carrà

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 31 agosto 2023) Bergamo. Un intero mese, settembre, destinato alla scoperta diin the Sky, la nuova opera della Fondazione Teatro Donizetti. Commissionata per l’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, l’opera promette di meravigliare i cittadini del nostro capoluogo e non solo e debutterà venerdì 29 settembre 2023: l’esordio verrà trasmesso in diretta nazionale su Rai5 grazie alla partnership con Rai Cultura. Il progetto vede inoltre la prestigiosa collaborazione del Museo della Radio e della Televisione di Torino. La regia diin the Sky è affidata a Francesco Micheli con musica di Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli; sul podio Carlo Boccadoro. Nelle settimane antecedenti il debutto sono in programma una lunga serie di attività culturali dedicate siache ...