“Questo o niente!” Lozano chiede mensilità prima del PSV | ma il Napoli fa muro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Per il passaggio dial PSV manca l’accordo sugli stipendi: il giocatore vorrebbe ricevere 3arretrate che ilgli nega. CALCIOMERCATO. Il passaggio di Hirvingdalal PSV Eindhoven rischia di complicarsi all’ultimo per una questione di stipendi arretrati. Secondo il Corriere dello Sport, il messicano pretende il pagamento di tredal club azzurrodi trasferirsi in Olanda. La trattativa con il PSV è ormai definita nei dettagli: operazione da 15 milioni complessivi. Manca però l’accordo trae ilsugli ultimi stipendi. Il club ha chiesto al giocatore di rinunciarvi, ma lui vuole ottenerne il pagamentodi partire. Un braccio di ...

... le più povere e umili,è stato fatto negli anni. Quelli che dovevano essere abitazioni ... I politici di turno, incaso la premier Meloni, senza conoscere storie, fatti e forse ricicciando ...I carabinieri mi hanno vista ma non mi hanno detto. Non si poteva neppure toccare il ... con tutto quel terrore che ci ha messo addosso la televisione! E ora dove stavirus Non se ne ...... 'Giudicatemi pure, non me ne frega. Io ho un fratello che è stato male di depressione, lo ...era il suo sogno nel cassetto…' e.m.

Niente tinta per coprire i capelli bianchi: prova questo rimedio fai da te, risparmi e ti prendi cura della cute BioPianeta

Il sindaco Macelloni: "Dovremmo aspettare la sentenza definitiva e capire quale sarà la decisione finale". Mentre l’opposizione esulta: "L’amministrazione ha speso cifre esorbitanti in questa assurda ...L'approvazione della più importante variazione di bilancio dell'anno a Osimo è stata approvata: 3,3 milioni di euro per opere pubbliche e manutenzioni ordinarie. Tuttavia, Osimo Stazione-Abbadia è sta ...