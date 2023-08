Quel segno della croce che mette i brividi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Chiamatelo come volete. Il caso, il destino, il fato, la fortuna, la sfiga, la Divina Provvidenza. Deus ex machina dell’esistenza. Chissà quante volte sarà capitato di domandarsi “se” era destino che accadesse un determinato fatto, e soprattutto cosa sarebbe successo se solo avessimo modificato di una virgola le nostre scelte, i comportamenti, gli addendi che danno la sommavita. Avete idea di quante probabilità ci sono, seduti a pranzo, di trovarsi di fianco questo ol’altro commensale? E quante sono le combinazioni possibili attorno ad un tavolo di otto persone? Migliaia. Come migliaia sono gli esiti chepranzo, ola cena, possono avere in base alla formazione di partenza. Ecco: a volte basta cambiare un dettaglio, banalmente il cartoncino segnaposto, e la vita può prendere questa o ...