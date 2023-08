Quel passaporto facile che apre le porte degli States

Leggi su panorama

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dal Sudamerica continuano ad arrivare richieste di cittadinanza in virtù di antenati emigrati, per esempio, in Argentina e Brasile. Si tratta in moltissimi casi di truffe, accertano le inchieste. E la meta finale non è il nostro Paese ma gli Stati Uniti. Non c’è solo chi approda sulle nostre coste alla ricerca di un futuro. Da qualche tempo c’è anche chi guarda alla penisola come tappa necessaria per emigrare sì, ma in Nordamerica. Un fenomeno diffuso soprattutto tra i cittadini di quei Paesi che, a differenzaitaliani, e di molti europei, non possono avvantaggiarsi di misure come il «Visa waiver program» che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto. Il meccanismo sfrutta le larghe maglie della legge sulla cittadinanza del 5 febbraio 1992, n. 91, che dà la possibilità di diventare italiani iure sanguinis, «per discendenza», anche grazie a remoti ...