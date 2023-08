Ecco perché di seguito cercheremo proprio di capirel'auto aziendale dal lato fiscale. leggi anche Permessi per attività di volontariato, cosa spetta al dipendentel'auto ...... quindi senza dubbiola pena di prendere in considerazione l'idea di un coinvolgimento anticipato. La piattaforma di criptovalute di Chancer cambia le carte in tavola perriguarda il ...... sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, in... Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l'indagatoil principio di non ...

Quanto vale l'auto aziendale come benefit in busta paga Money.it

L'auto aziendale fa parte dei benefit assegnati al dipendente, ha un valore economico e per questo va sottoposta a tassazione. Attenzione però a distinguere come fare. I dettagli.Da gennaio ad aprile l’Inail ha contati 264 «croci», una media di 2,2 vittime al giorno. L’Osservatorio indipendente di Bologna fino al 28 agosto ne ha censiti invece 610 ...