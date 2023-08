Quando si gioca Inter-Fiorentina? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) La terza giornata di Serie A comincerà domani. Primo appuntamento di settembre prima della pausa dovuta alle Nazionali, uno dei match piùessanti di questa tornata si svolgerà al Meazza di Milano con l'che accoglierà laalle 18.30 di domenica 3 settembre. Nerazzurri che hanno iniziato bene la loro stagione, due vittorie per 2-0 con Monza e Cagliari che permettono alla squadra di Simone Inzaghi di essere in testa con Napoli, Milan ed il sorprendente Verona di Baroni. I viola invece vengono da un pareggio amaro con il Lecce, dopo aver sprecato un vantaggio di due reti, ma gli uomini di Vincenzo Italiano potrebbero avere un po' di scorie dopo il ritorno di Conference League contro il Rapid Vienna di stasera.