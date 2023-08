Quando si gioca Empoli-Juventus? Programma preciso | orario esatto | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) La Serie A è già arrivata alla terza giornata di campionato, ultima prima di un repentino stop a causa della tornata delle Nazionali. Ladi Massimiliano Allegri sarà di scena al Castellani domenica sera alle 20.45 contro l’ancora fermo a zero punti. I bianconeri hanno mostrato un gioco più aggressivo nelle prime due giornate di campionato; se al debutto il 3-0 con l’Udinese ha promesso bene, la scorsa domenica il Bologna è riuscito ad imbrigliare i bianconeri.che è invece partito con due ko cone Monza e ha perso per strada anche il portiere titolare Elia Caprile, infortunatosi; al suo posto è arrivato Etrit Berisha, reduce da due anni di panchina con il Torino. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Di seguito il calendario ...