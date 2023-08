Quando e perché usare un plantare? I casi da conoscere

Leggi su distrettodelbenessere

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ci sono molti dispositivi che possiamoper stare meglio, come il. Mausarlo? Di base, parliamo di un dispositivo correttivo e terapeutico che permette di modificare proprio i processi articolari del piede, in modo tale da riequilibrare la parte morfo-strutturale dell’arto. Naturalmente, è utile anche per equilibrare il carico del peso corporeoci muoviamo. Clicca qui per approfondire i plantari terapeutici. Cosa sono i plantari In commercio, troviamo ovviamente una vasta gamma di plantari, che possono anche essere standard o personalizzati. Nel primo caso, ovvero il cosiddettostandard, ha una grandezza che si basa sull’intero piede, e il suo aspetto non si discosta molto dalla classica soletta. Ci sono poi plantari che partono ...