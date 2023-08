Qe | prezzi benzina ancora su | self a 1 | 957 euro al litro

Ancora in lieve aumento, dopo i rialzi di ieri sui listini, le medie nazionali deidie diesel praticati alla pompa. Sui listini deiconsigliati dei carburanti dei maggiori marchi è scesa oggi 31 agosto la quiete, dopo due ribassi consecutivi delle quotazioni ...ROMA, 31 AGOSTO 2023 - Idei carburanti sono ancora in rialzo: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati ... il prezzo medio praticato dellain...... segnando la fine dell'epoca delle supercar a motore centrale alimentate ae inaugurando ... Non sono disponibili informazioni sui, ma dato il limitato numero di esemplari (33 in totale), ...

ROMA, 31 AGOSTO 2023 - I prezzi dei carburanti sono ancora in rialzo: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ie ...Prezzi carburanti Prosegue l’aumento dei prezzi carburante che, nella settimana dal 14 al 20 agosto hanno raggiunto i massimi da un anno. Più precisamente, stando alla rilevazione del ministero ...