Pyongyang conferma il lancio di due missili Agenzia ANSA

La Corea del Nord ha confermato di aver lanciato due missili balistici a corto raggio, per un'esercitazione tattico nucleare.