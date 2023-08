Il Regno Unito ha affermato che Vladimirsiad affrontare il più grande attacco alla Russia dall'inizio della guerra dopo che il paese è stato colpito da cinque attacchi separati di droni nella notte tra il 29 e il 30 agosto. Nel ...... deve affrontare il crollo del rublo e le scarse risorse militari , la ragione, stando all'intelligence britannica, per cuiavrebbe annullato l'esercitazione strategica congiunta con la ...Senza la presenza di Vladimir. Il cimitero, che sinell'estrema periferia di San Pietroburgo, vicino a un'autostrada e a uno stabilimento chimico, era circondato da cordoni di polizia . ...

Putin si trova ad affrontare il più grande attacco alla Russia dall’inizio della guerra Globalist.it

Nel suo briefing quotidiano di intelligence, il Ministero della Difesa ha affermato che esplosioni sono state registrate a Mosca, Bryansk e Ryazan, nonché nella base aerea di Pskov vicino al confine e ...Guerra Ucraina, gli aggiornamenti in diretta. Pioggia di droni nella notte in Russia. Attacchi, abbattimenti e chiusure di spazi aerei sono stati segnalati da Mosca in almeno sette ...