Punture di insetti | come prevenire lo shock anafilattico nei soggetti allergici

I mesi estivi e quelli autunnali sono i periodi dell'anno più rischiosi per quanto riguarda ledicon pungiglioni: vespe (compresa quella orientale, sempre più diffusa in Italia), ...Dal Bambino Gesù arrivano i consigli e le terapie per affrontare al meglio ledi, visto che i mesi estivi e quelli autunnali sono i periodi dell'anno più rischiosi per quanto riguarda ...CONTRO LE FASTIDIOSEDI: oltre che per lenire pelli irritate e per idratare, il gel di aloe vera è ideale per dare sollievo all'epidermide se le zanzare o altri fastidiosici ...

Punture di insetti. Come comportarsi e prevenire lo shock anafilattico nei soggetti allergici. Le indicazioni del Bambino ... Quotidiano Sanità

(Adnkronos) – Le punture degli insetti possono portare allo shock anafilattiroc. I mesi estivi e quelli autunnali sono i periodi dell’anno più rischiosi per quanto riguarda le punture di insetti con p ...Cinque consigli per affrontare al meglio le punture d’insetto, l’importanza di comprendere la differenza tra una reazione allergica e una normale. E soprattutto l’utilizzo dell’immuno terapia ...