Psg | tornano le super spese | 50 milioni per l'ala

... che avevano generato la grande spaccatura all'interno della Roja ,su un (ennesimo) ... finalmente, alla calciatrice spagnola Jennifer Hermoso , ex Barça,e Atlético, dallo scorso anno in ...Caccia a una punta invece per i cugini del Milan chesotto per Ekitike del. Calciomercato, tutte le trattative e le news del 22 agosto Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di ...... inevitabilmente cambia il futuro del club e i tifosi dopo annia sognare in grande. Già ... Manchester City ehanno proprietari provenienti del Medio Oriente, sceicchi precisamente del ...

Ligue 1, il Psg vince grazie alla doppietta di Mbappé. Monaco e ... Quotidiano Sportivo

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Esploso con la maglia dell'Eintracht Francoforte, il giovane centravanti francese Kolo Muani potrebbe fare il suo approdo in Ligue 1 nelle prossime ore ...