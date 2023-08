(Di giovedì 31 agosto 2023) L'allenatore ha avvertitoche, se non dovesse lasciare Parigi, rimarrà fuori rosa e non giocherà nemmeno un minuto

Alnon c'è più spazio per Marco Verratti . Nelle ore scorse gliel'ha fatto capire la dirigenza, lo spogliatoio eanche l'allenatore Luis Enrique che non vede l'ora di liberare il ...La squadra di Sarri, chearranca in campionato (sconfitta contro Lecce e Genoa ) a settembre ... Prima Fascia: Manchester City, Napoli, Bayern Monaco,, Barcellona, Benfica, Siviglia, ...Marco Verratti con la maglia delLe cifre dell'operazione. Il tetto dei 45 milioni per il ... la cui sortedopo un simile retroscena è cosa ancora tutta da capire. E da ...

Psg, adesso Verratti è un sopportato ItaSportPress

L'allenatore ha avvertito Verratti che, se non dovesse lasciare Parigi, rimarrà fuori rosa e non giocherà nemmeno un minuto ...Nonostante l'ottimo inizio di stagione in casa rossonera si cerca ancora un centravanti: la prima scelta, però, sta per sfumare.