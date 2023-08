Prof Paolo Sossai | Una Vita al Servizio della Medicina e dell' Innovazione Medica

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Ancona (AN), 31 Agosto 2023) - Ancona (AN), 31 Agosto 2023 - Il mondo medico è all'incrocio tra scienza e umanità, e ilè da sempre un punto di riferimento assoluto in questa sfida. Come Direttore del Dipartimento MedicoScuola Internazionalee Maxi Emergenze (MEDIS), ilè un luminare che ha dedicato la sua intera carriera a migliorare la salutee persone e trasformare il settore medico attraverso l'. Le sue iniziative, il suo impegno nella formazione e la sua visione centrata sul paziente stanno cambiando il voltoin Italia e anche oltre i confini. Con oltre 38 anni di esperienza ...