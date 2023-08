Probabili formazioni Fiorentina-Rapid Vienna | playoff Conference League | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Corsa a tre per la trequarti viola | Mayulu la punta degli austriaci

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Apmento alle 20.00 di oggi, giovedì 31 agosto, per lache ospita ilnel ritorno deldi. Si parte dall’1-0 per glimaturato all’andata. Il match, diretto dalSimovic, sarà trasmesso da DAZN, Sky e TV8. Formazione tipo per Italiano (che deve rinunciare a Ikoné, Infantino e Barak) e ha dubbi soprattutto in attacco: Nzola è favorito su Beltran, mentre Kouame, Brekalo e Sottil si giocano una maglia sulladove sono certi di una maglia da titolare Gonzalez e Bonaventura. In mediana, Mandragora e Arthur, ma attenzione a Duncan. Davanti a Terracciano una linea composta da Dodo, Milenkovic, Ranieri e Biraghi. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: ...