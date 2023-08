Prigozhin | spunta il video prima di morire | È tutto a posto

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023)ungirato da Yevgeny Prigpzhin alcuni giornidi. Un filmato in cui il capo della Wagner non pare avere il minimo sentore di una sua imminente fine. Il canale Telegram Grey Zone, considerato legato al gruppo Wagner, ha pubblicato infatti unmessaggio dirisalente a giornidella morte, avvenuta a seguito dello schianto in Russia dell'aereo su cui viaggiava. Lo riportano alcuni media russi. "Per quelli che si chiedono se sono vivo o no o su come stia... Ci troviamo nel fine settimana, la seconda metà dell'agosto 2023, sono in Africa", afferma. "A chi piace discutere della mia eliminazione, della mia vita privata, dei miei guadagni o di qualsiasi altra cosa: èa ...