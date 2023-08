Prestiti ai dipendenti con interessi agevolati come welfare | importi con esempi di calcolo

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 31 agosto 2023) Anche iai lavoratorisono istituzionalizzatiforme di misura di, a livello aziendale e più generale, con tassi. Tante aziende promuovono un walfare interno, per aiutare i propri. Il prestito da azienda a dipendente consente in pratica di attivare una linea di credito agevolata. Il vantaggio per il lavoratore, di norma, è quello di condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato creditizio. L’impatto a livello fiscale e previdenziale di questiè stato studiato anche dall’Agenzia delle Entrate.aziendali e fringe benefit – ilovetrading.itLo Stato, in definitiva, approva questie li detassa fino a una certa soglia, in modo da promuoverne la ...