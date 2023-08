Pregiudicato denunciato | sanzioni amministrative e infrazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDisposti dalla Questura, nel Comune di Lauro, proseguono i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati in genere a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto di Avellino dr.ssa Spena. Nel corso dei controlli, effettuati nelle 48 ore scorse, intensificati in occasione del prosieguo dei festeggiamenti patronali, è stata posta particolare attenzione ai reati a carattere predatorio e, in special modo, ai furti in abitazione. Numerose le identificazioni e controlli a veicoli effettuate, in special modo nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate. Eseguiti controlli presso le abitazioni o i luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria ...