(Di giovedì 31 agosto 2023) Scaduto il countdown, i cybercriminali hanno cominciato a far circolare suall'azienda

Postel, Medusa pubblica su Telegram i dati sottratti WIRED Italia

Scaduto il countdown, i cybercriminali hanno cominciato a far circolare su Telegram i dati sottratti all'azienda ...A Ferragosto la gang ha rivendicato la sottrazione di dati fiscali e dei dipendenti al gruppo controllato da Poste, chiedendo un riscatto. Ora ha pubblicato le informazioni ...